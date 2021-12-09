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Ahırdan çıktılar, evlerinin alev alev yandığını gördüler Kastamonu’da bir evde çıkan 3 evi küle çevirdi

İHA

Ahırdan çıktılar, evlerinin alev alev yandığını gördüler Kastamonu’da bir evde çıkan 3 evi küle çevirdi

– Kastamonu’nun merkeze bağlı Eşen köyünde çıkan yangında 3 ev küle döndü. Yangın anında ahırda bulunan ve çıktıklarında evlerinin yandığını gören aile fenalık geçirdi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da merkeze bağlı Eşen köyünde saat 16.00 sıralarında Fatih Sarımehmetoğlu’na ait evden henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler tüm evi kapladı. Yangın sırasında ahırda hayvanlara bakan aile, ahırdan çıktıklarında evlerinin alev alev yandığını gördü. Kısa sürede büyüyen alevler hemen bitişiğinde bulunan Ahmet ve Mehmet Sarımehmetoğlu’na ait evlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kastamonu, Taşköprü ve Şeker Fabrikası itfaiye ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve Kastamonu İl Özel İdaresine ait su tankeri yangını müdahale etti. Yaklaşık 3 saatlik bir müdahalenin ardından yangın güçlükle kontrol altına alınabildi.
Soğutma çalışmalarının halen devam ettiği yangında zaman zaman patlama ve göçmeler yaşandı. Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken yangında Ahmet, Mehmet ve Fatih Sarımehmetoğlu’na ait 3 ev tamamen yanarak küle döndü.
Ayrıca yangın sırasında evinin yandığını gören Tevhide Sarımehmetoğlu ise, fenalık geçirdi. Tevhide Sarımehmetoğlu’na yangın bölgesinde hazır bulunan sağlık ekipleri müdahale etti.
Öte yandan yangın söndürme çalışmalarını Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ekrem Küçükbayram da yerinde izledi.
Mutfak camından duman çıktığını gördüğünü söyleyen Mustafa Yabuloğlu, “15 dakika sonra bütün ev yandı. Biz, itfaiye ekipleri gelene kadar yangın söndürme hortumlarıyla müdahale ettik ama yeterli gelmedi. Üç tane ev yandı, Fatih, Mehmet ve Ahmet Sarımehmetoğlu’nun evleri yandı. Yanan evlerin altında ambar vardı. Ambarda hasadını yaptığımız patates çuvalları vardı. Onlarda yandı. Onun dışında başka malzemeleri daha vardı, onlarda yandı. Bir evde 10 kişi ikamet ediyordu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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