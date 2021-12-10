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İlk Türk kadın mitingini 102’inci yılında unutturmadılar Kağnı aracıyla İlk Türk kadın mitingini canlandırdılar

İHA

İlk Türk kadın mitingini 102’inci yılında unutturmadılar Kağnı aracıyla İlk Türk kadın mitingini canlandırdılar

Anadolu’nun işgaline karşı seslerini duyurmak amacıyla 10 Aralık 1919’da ilk kadın mitinginin gerçekleştirildiği Kastamonu’da, mitingin 102. yılı, kadınların yoğun katılımı ve kağnı aracıyla canlandırıldı.
Kastamonu Müdafaai Hukuk Hanımlar Cemiyeti öncülüğünde 10 Aralık 1919’da Kız Öğretmen Okulu bahçesinde toplanan 3 binden fazla kadın, ilk kadın mitingini düzenledi. Kentte her yıl 10 Aralık’ta büyük coşkuyla kutlanan etkinlikler, bu yıl da devam etti. İlk Türk Kadın Mitingi programının 102. yılı etkinliklerine Kastamonu’nun yanı sıra, İnebolu, Küre, Devrekani, Pınarbaşı, Azdavay, Seydiler, İhsangazi başta olmak üzere diğer ilçelerden de yoğun katılım oldu. 10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin önünde toplanan kadınlar, ellerinde Türk bayrakları, önlerinde de kağnı aracı ile Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Cumhuriyet Meydanında Şehit Şerife Bacı ve Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Tören, çelenklerin sunumuyla başladı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

"İşgal bölgelerinde insanlık tarihinin kaydetmediği en ağır mezalim yapılmıştır"
Törende konuşan Kastamonu 10 Aralık Kadın Platformu Derneği Başkanı Ayten Kızıltan, “Bilindiği gibi 1914 yılında başlayan Dünya Savaşı yüzbinlerce ölü ve yaralı bırakarak 30 Ekim 1918 günü imzalanan Mondros Mütarekesi’ne göre ülkemiz yer yer işgal edilmiş, işgal bölgelerinde insanlık tarihinin kaydetmediği en ağır mezalim yapılmıştır. Masum insanlarımız öldürülmüş; evleri barkları yakılıp yıkılmış, ırz ve namusları ayak altına alınmıştır. Anadolu insanı ya düşman boyunduruğuna razı olacaktı ya da mücadele edecekti. Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a ayak basmış ve o andan itibaren Milli Mücadele başlatılmıştır. 15 Eylül 1919’da Miralay Osman Bey Kastamonu’ya gelmiş Kuvayı Milliye ile fiilen birleşmiştir. Müdafaai Hukuk Kadınlar Cemiyetinin kurulmasıdır. Bu cemiyet konferanslar müsamereler, sergiler, açarak askere gidecekleri heveslendirdi. Cephedekilere yardımlar toplandı, şehit ailelerini ve asker çocuklarını korudu,
sünnet törenleri yaparak milli gelenekleri canlandırıldı” dedi.

"O asil duruşlarını asla unutmayacağımızı ifade ediyoruz”
10 Aralık 1919 yılında yurdun işgalini protesto etmek ve Atatürk’ün başlattığı Kurtuluş Mücadelesine destek vermek için Kastamonulu 3 bine yakın kadının tek yürek olduğunu söyleyen Kızıltan, “Yapılan konuşmalarda işgal ve yapılan vahşet mezalim protesto edilerek, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Fransa cumhurbaşkanının eşleri ile İngiltere ve İtalya kraliçelerine çektikleri telgrafların metinleri okundu. 102 yıl önce ülkenin o günkü koşullarına rağmen Türk kadınının gösterdiği özveri, vatanseverlik, cesaret ve kararlılığın boyutunu göz önüne alırsak, bugünün koşullarında Türk kadınının sorumluluğunun çok daha fazla olduğu tartışılmaz. Ulu Önder Atatürk'ün çizdiği yolda, koyduğu ilkelerden sapmazdan yürümek zorundayız. Ülkemiz kadınları çağın gereği olarak ekonomik ve politik platformda yaşamı eşit koşullarda paylaşmalıdırlar. Mevcut politikaları desteklemek yerine kendi politikalarını üreterek yerel yönetimlerde, siyasal birimlerde ve parlamentoda eşit temsil olanağını yakalamalıdırlar. Kadının siyasette ve toplumda hak ettiği yeri alması, çoğulcu ve katılımcı demokrasinin en önemli değeridir. Kendi değerlerimizi önemsemek, mutlu yarınları yakalamak hedefimiz olmalıdır. Bu dileklerle hepinize birlikte olduğumuz için teşekkür ediyor. Kastamonu Müdafaai Hukuk Cemiyeti Hanımlar Şubesi kurucuları İsmet Hanım, Zekiye Hanım, Saime Hanım, Hafıza Selma Hanım başta olmak üzere emeği geçen ve mitinge katılan tüm hanımlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyor, o asil duruşlarını asla unutmayacağımızı ifade ediyoruz” diye konuştu.
Törende, 102 yıl önce Cemiyet Başkanı Zekiye Hanım tarafından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Fransa Cumhurbaşkanının eşi ile İngiltere ve İtalya kraliçelerine çektiği telgrafların metinleri tören alanında okundu.
Konuşmanın ardından İnebolu’dan gelen Heyamola ekibi tarafından gösteri yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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