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Okullarında atık pilleri topladılar, ödülleri kaptılar Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu: “Miras aldığımızı çevreyi aynı şekilde devretme yükümlülüğümüz var”

İHA

Okullarında atık pilleri topladılar, ödülleri kaptılar Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu: “Miras aldığımızı çevreyi aynı şekilde devretme yükümlülüğümüz var”

Kastamonu'da atık pillerin doğaya zarar vermesini önlemek amacı ile başlatılan kampanya kapsamında 50 kilogramın üzerinde atık pil toplayan okullara ödül verildi.
Kastamonu Belediyesi tarafından düzenlenen Atık Pil Toplama Kampanyası kapsamında, 50 kilogramın üzerinde atık pil toplayan okullara ödülleri Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu tarafından takdim edildi. 50 kilogram ile 249 kilogram arasında atık pil toplayan okullar her 50 kilogram atık pil için top seti ile ödüllendirildi. 250 kilogramın üzerinde atık pil toplayan okula ise STEM robotik sistem seti hediye edildi.
Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun makamında gerçekleştirilen törende 264,160 kilogram atık pil toplayan Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesine STEM Robotik Sistem Seti hediye edildi. 90,380 kilogram atık pil toplayan Şehit Burak Kapucuoğlu İlkokulu, 89,840 kilogram atık pil toplayan 23 Ağustos Ortaokulu, 69,120 kilogram atık pil toplayan Ali Fuat Darende İlkokulu’na ise top seti (1 futbol topu, 1 voleybol topu, 1 basketbol topu hediye edildi. Kampanyanın 20212022 eğitim öğretim yılında da devam edeceğini ifade eden Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, yeni dönem kampanya süresinin 30 Nisan 2022 tarihinde sona ereceğini duyurdu.

“1 pil 600 bin litre suyu kirletiyor”
Gerçekleştirilen kampanya ödül töreninde konuşan Başkan Vidinlioğlu, “Atık pil toplama uzun süredir devam eden bir uygulamamız. Okullarımız 20202021 eğitimöğretim yılı kampanya dönemimizde 689,04 kilogram atık pil topladı. Atık pil işleme tesisinde fiziksel işlemler ile değerli metaller ve pil tozu elde edilir. Ekonomik değeri olan pil tozu ve metaller farklı endüstrilerde alternatif ham madde olarak kullanılır. Kadminyumlu pil bir olimpik havuzun üçte birini doldurmaya yeterli 600 bin litre suyu kirletebilmektedir. Bu da yaklaşık 11 kişinin yıllık su ihtiyacına karşılık gelmektedir. Yine bir atık pil içeriğinde bulunan ağır metaller nedeniyle 6 metrekarelik toprağı kirletmektedir" dedi.

“Geri dönüşüm çalışmalarımız sayesinde 34 bin 221 ağacın kesilmesi önlendi”
Kastamonu Belediyesinin yürüttüğü geri dönüşüm çalışmaları kapsamında 34 bin 221 ağacın kesilmesinin önlendiğini vurgulayan Başkan Vidinlioğlu, “Yürüttüğümüz geri dönüşüm çalışmaları neticesinde, 2013 ton kağıt karton, 242 ton plastik, 3,45 ton metal, 2,5 ton cam atığı, 15 ton bitkisel atık yağ ve 11 ton atık motor yağı toplanarak ekonomiye kazandırıldı. Topladığımız atıklar sayesinde 34 bin 221 ağacın kesilmesi önlenmiş, 24 milyon 961 bin 200 metreküp sera gazı salınımı azaltılmış, 4 bin 831 metreküp atık depolama alanından tasarruf edilmiş, 250 litre petrol tasarrufu sağlanmıştır. Bir ton plastik atığın geri dönüşümü ile yüzde 95 oranında enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Sadece bir metal içecek kutusunun geri dönüşümünden tasarruf edilen enerji ile 100 wattlık bir ampul 20 saat çalışmaktadır. Alüminyum atıklar geri kazanıldığında yüzde 99 oranında kirletici baca gazı emisyonu azalmaktadır. Bir ton kağıt/karton atığın geri dönüşümü ile 17 ağacın kesilmesi önlenmektedir. Bir litre bitkisel atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletmektedir! Bir pet şişenin doğada yok olma süresi 400 yıldır! Bir plastik poşetin doğada yok olma süresi ise 1000 yıldır” diye konuştu.

“Çevreyi kullanılabilir şekilde devretme yükümlülüğümüz var”
Başkan Vidinlioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bunlar göz önüne alındığında ne kadar önemli bir iş yapıldığı açığa çıkmaktadır. İdarecilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize bu konudaki duyarlılıklarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Biz çevreyi miras olarak aldık. Bu mirası kullanılabilir şekilde devretme yükümlülüğümüz var. Yine bu dönem itibariyle çocuklarımız bir yıl yüz yüze eğitimden uzak kaldılar. Neden uzak kaldılar pandemiden dolayı uzak kaldılar. Bunların hepsi bize sağlığın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Yine betonun yenmediğini öğretti. Havanın suyun ne kadar kıymetli olduğunu öğretti. Ayaklarımızın toprağa değmesinin bizim için ne kadar önemli bir şey olduğunu öğretti. Kapalı evlerde yaşamanın ne kadar zor olduğunu yaşadık. Bunları yaşamamak adına da bundan sonramızda özellikle çocuklarımıza çok iş düşüyor. Çocuklarımızdaki bilinç ne yazık ki yetişkinlerimizde çok oluşmadı. Bizim çocukluğumuz daha keyifli geçti. Ama şimdi oyun oynamak için parklara bahçelere gitmek durumundalar. Mahalle aralarında araç çoğaldı. Bilgisayar ve televizyon birlikte oynama alışkanlığını nispeten köreltti. Yerli Malı Haftası dolayısıyla Çocuk Bakımevimiz deki programdan geliyorum. Oradaki çocukları gördüm. Ne kadar masumlar, ne kadar dikkat ediyorlar. İnşallah biz büyüklerde o kadar dikkatli oluruz. Çocuk Bakımevimizin içerisinde yer alan oyuncak kütüphanemizi de bu hafta içerisinde faaliyete geçirmek adına önemli adımlar atacağız. Yüklü miktarda oyuncak alacağız. Orayı da işlevsel hale getireceğiz. Çocuklarımız birlikte oyun oynayacakları, paylaşmayı öğrenecekleri bir yer olacak. Sosyal aktiviteleri çok önemsiyorum. Çocuklarımız için bir şey yaptığımda çok daha fazla mutlu oluyorum. İnşallah bundan sonrasında da bu bilinci arttırarak devam ettiririz. Bize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Önerilere hazırız. İhtiyaçları karşılamak adına gücümüz yettiğince yanınızda olacağız. Kampanyaya katılan herkese tekrar tekrar teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.”
Başkan Vidinlioğlu’nun konuşmasının ardından kampanya şartlarını sağlayan okullara ödüller verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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