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İzinsiz patlayıcı bulunduran mermer ocaklarına jandarmadan baskın

İHA

İzinsiz patlayıcı bulunduran mermer ocaklarına jandarmadan baskın

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Daday’da izinsiz patlayıcı madde bulundurduğu tespit edilen 3 mermer ocağı işletmesinde arama yaptı. Yapılan aramada 129 kilogram kimyasal madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde ve Bomba Arama İmha Timi ekiplerince Kastamonu’nun Daday ilçesinde bahse konu mermer ocaklarında arama yaptı. Yapılan aramada 129 kilogram kimyasal madde (sodyum klorat), 106 metre uzunluğunda kablo ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimat gereği işletme sahipleri hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

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