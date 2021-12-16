Kastamonu Hayvan Pazarı’nın güvenliği, jandarma ve polis ekiplerinden sorulacak

Kastamonu’da Yukarı Kuyucak köyünde bulunan Kastamonu Hayvan Pazarı’nın güvenliğini jandarma ve polis ekipleri sağlayacak.

Kastamonu’da Yukarı Kuyucak köyü sınırları içerisinde bulunan Kastamonu Hayvan Pazarı, düzenlenen protokol ile Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğuna devredildi. Bu protokol ile jandarma ve polis ekipleri, Hayvan Pazarının asayişinden sorumlu olacak.

Protokolün ardından Kastamonu Hayvan Pazarında jandarma asayiş ve trafik timlerince gerekli emniyet tedbirleri alınarak, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

Kastamonu Hayvan Pazarı yerinin jandarmaya devredilmesi sebebiyle Kastamonu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mücahit Avkıran, pazar yerini ziyaret ederek burada vatandaşlar ile sohbet etti.

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