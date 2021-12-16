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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

İHA

Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Kastamonu’da kar yağışı etkili oluyor. Sabah saatlerinde Kastamonu şehir merkezinde kısa süreli etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini ise beyaza bürüdü. Etkili olan kar yağışı ile Ilgaz Dağı’nda kar yağışı 10 santime kadar ulaştı.
Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının kazalara ve yolların kapanmasına sebep olmaması için Karayolları ekipleri, tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının gece saatlerinde devam etmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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