Yoldan çıkan minibüs ormanlık alana uçtu: 2 yaralı

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KastamonuTaşköprü karayolunda yoldan çıkan minibüsün ormanlık alana uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, KastamonuTaşköprü karayolu Alisaray köy yolu mevkiinde Liyattin B. (26) idaresindeki plakası öğrenilemeyen Mitsubishi marka minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı. Ormanlık alana uçan minibüste sürücü Liyattin B. ile yanında yolcu olarak bulunan Cengiz B. (18) araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince, minibüste sıkışan yaralılar kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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