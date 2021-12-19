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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tosyalı öğrenciler satranç turnuvasından 2 birincilikle döndü

İHA

Tosyalı öğrenciler satranç turnuvasından 2 birincilikle döndü

Kastamonu'da düzenlenen Küçükler, Satranç İl Birinciliği Turnuvası'na Tosya'dan katılan iki öğrenci birinci oldu.
Kastamonu Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliği ile düzenlenen Küçükler ( 0712 Yaş) Kastamonu Satranç İl Birinciliği Turnuvası Hasan Doğan Spor Kompleksi Satranç salonunda düzenlendi. 160 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada hamleler yarıştı. Ailelerin ve çocuk sporcuların büyük ilgi gösterdiği 7 12 yaş grubundaki toplam 12 kategoride karşılaşmaların düzenlediği turnuvanın açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.
Toplam 160 çocuğun yer aldığı turnuva 2 gün boyunca devam etti. Heyecanlı maçlara sahne olan turnuva boyunca 7 ila 12 yaş arası çocuklar genel olarak gruplara ayrıldı ve toplam 12 farklı kategoride maçlar düzenlendi.
Turnuvanın sonunda her yaş grubunda genel ve kızlar kategorilerinde ilk 3'e girenler ise madalya ödüllendirildi. Turnuvada dereye girenlerin ödüllerini Satranç Federasyonu Kastamonu İl Temsilcisi Hilmi Böcek ve Satranç Federasyonu yetkilileri verdi.
İl Birinciliği şampiyonasında Tosya Şehit Er Murat Çökmez İlkokulu öğretmenleri Ayten Bircan ve Recep Bircan idaresinde 8 öğrenci katıldı. Yarışmada 7 ve 8 yaş kızlar kategorisinde Meryem Kefeli ve Elçin Süren il birincisi oldu.9 yaş kızlar kategorisinde Feyza Nur Uzunoğlu il ikincisi oldu.9 yaş erkekler kategorisinde Ahmet Erdem Şahan il üçüncüsü oldu.

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