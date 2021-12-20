Tarihi ilkokul restore edilecek

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 1887 yılında inşa edilen Karadeniz İlkokulu, Halk Eğitim Merkezi olarak restore edilecek.

İnebolu Camikebir Mahallesi'nde yıllardır atıl vaziyette duran tarihi Karadeniz İlkokulu binasının Halk Eğitim Merkezi olarak imar plan değişikliği Belediye Meclisinde görüşülerek onaylanmıştı. Belediyenin onayladığı proje, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderildi. Proje restorasyona uygun görüldüğü taktirde Halk Eğitim Merkezi olarak ilçeye kazandırılacak. 1887 yılında inşa edilen binanın restorasyonu, hayırsever iş insanı Mecit Çetinkaya ve eşi Binnur Çetinkaya tarafından üstlenilecek.

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