Ormanlara zarar veren milyonlarca zararlı böcek, yırtıcı böceklerle imha ediliyor Her yıl üretilen 600 bin yırtıcı böcekle ormanlar zararlı böceklerden korunuyor

Orman Genel Müdürlüğü, laboratuvarlarda ürettiği yıllık 600 bin yırtıcı böcek sayesinde, ormanları zararlı böceklerden koruyor. Tamamen doğal yöntemlerle yapılan mücadeleler kapsamında yılda 100 ila 150 milyon zararlı böcek yakalanarak imha ediliyor.

Türkiye’nin orman varlığı bakımından en önde gelen illerin başında yer alan Kastamonu’da, orman zararlılarının sebep olduğu tahribatların önlenmesi amacıyla yırtıcı böcekler üretiliyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, ormanların sağlık durumunu takip ederek, zararlı böceklere karşı, doğaya uygun ve orman ekosistemini koruyan biyolojik mücadeleye ağırlık veriyor. Zararlı böceklerden ormanların korunması için yırtıcı böcek üretiliyor. Orman Genel Müdürlüğü, ormanların sağlık durumunu korumak ve iyileştirmek için yılda 600 bin adet yırtıcı böcek üretiyor. Üretilen böcekler, ormanlara salınırken, aynı zamanda da feromon tuzakları da ormanlara kuruluyor. Bu sayede Orman Genel Müdürlüğü, orman zararlılarıyla hem biyolojik mücadelede bulunurken hem de yılda 100 ila 150 milyon arasında zararlı böceği yakalayarak imha ediyor.

Yüzde 70’i ormanlarla kaplı olan Kastamonu’da Orman Bölge Müdürlüğü, böcek laboratuvarında yılda 40 bin adet predatör adlı yırtıcı böcek yetiştiriyor. Aynı zamanda kabuk böcekleri ile mücadelede kapsamında da ormanların çeşitli bölgelerine feromon tuzağı ile kuş yuvası da imal edilerek bırakılıyor.



“Predatör adlı yırtıcı böcekler üretilerek ormanların sağlık durumu korunmuş oluyor”

Orman Genel Müdürlüğü tarafından predatör adlı yırtıcı böcekler üretilerek ormanların sağlık durumunun korunmuş olduğunu söyleyen Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığından Orman zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Akın Emin, “Orman Genel Müdürlüğü, ormanlarımızın sağlık durumunu bozan kabuklu böcekleriyle mücadele amaçlı faydalı böcek yani predatör dediğimiz yırtıcı böcek üreterek sağlık durumu bozulmuş ormanlara bunları salmaktayız. Şu anda Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünün laboratuvarında yıllık 40 bin adet yırtıcı böcek üreterek ormana salmaktayız. Burada ürettiğimiz yırtıcı böceklerimizi ormanlarda kabuk böceği görülen ağaçlara salarak orada popülasyon seviyesini yükselterek ormanların sağlık durumunu daha iyi seviyeye getirmek için çalışmaktayız. Laboratuvarımızda Mayıs ayından Eylül ayının sonuna kadar üretim yapmaktayız. Burada araziden topladığımız anaçları laboratuvara getiriyoruz. Laboratuvarda anaçlardan yumurta alarak o yumurtalara larva haline getirip yeniden ormana salmaktayız. Bu sayede ormandaki biyoçeşitliliği korumakta, sağlık durumu bozulmuş ormanlarında sağlığına kavuşturmak içinde çalışmaktayız” dedi.



“Yılda 604 çeşit 600 bin adet yırtıcı böcek üretiyoruz”

Türkiye’de Orman Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 600 bin adet yırtıcı böcek üretimi yaptıklarını belirten Emin, “604 çeşit farklı yırtıcı böcek üretiyoruz. Kestane dal kanseriyle ilgili de bir adette faydalı virüs üretmekteyiz. Ülkemizde zarar gören ormanlara biyolojik mücadeleye ağırlık vermek üzere mücadelemiz sürüyor. Ormanlarımızda yaklaşık 50’ye yakın zararlı böcek organizmasıyla mücadele etmekteyiz. Bu mücadele şekillerimiz mekanik, biyolojik, biyoteknik ve biyokimyasal olup Orman Genel Müdürlüğü, 2007 yılından bu yana kimyasal mücadeleye doğayı tahrip ettiği için izin vermemektedir. En fazla ağırlık verdiğimiz mücadele yöntemi biyolojik mücadeledir. Bunun dışında biyoteknik olarak mücadele şekillerimiz var. Mekanik mücadele tekniklerimiz var. Biyoteknik mücadelede de ormanlara feromon asmak suretiyle ormanlarımızı zararlı böceklerimizi sağlıklı ağaçlara değil, feromonlara düşürerek yakalanması amaçlanmaktadır. Doğaya hiçbir zararı yoktur” diye konuştu.



“Biyolojik mücadele ile 100 ila 150 milyon arasında zararlı böcek yakalanarak imha ediliyor”

Hastalıklı ağaçlarla da mücadelelerinin sürdürüldüğünü ifade eden Emin, şöyle konuştu:

“Biyoteknik mücadelede ise zararlı böcek görülen ağaçlarımızı keserek ormanlarımızdan uzaklaştırmaktayız. Hastalanmış, etrafa yayılma durumu olan ağaçların tamamını ya da belirli kısımlarını keserek ormanlarımızdan uzaklaştırmaktayız. Bütün işimiz ormanlarımızı bizlere emanet edilen milyonlarca yılda oluşan Anadolu bölgesindeki orman bitki örtüsünün gelecek nesillere bırakmak için elimizden gelen bütün gayreti Orman Genel Müdürlüğü olarak göstermekteyiz.”

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