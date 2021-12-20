Ormanlara zarar veren milyonlarca zararlı böcek, yırtıcı böceklerle imha ediliyor Her yıl üretilen 600 bin yırtıcı böcekle ormanlar zararlı böceklerden korunuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ormanlara zarar veren milyonlarca zararlı böcek, yırtıcı böceklerle imha ediliyor Her yıl üretilen 600 bin yırtıcı böcekle ormanlar zararlı böceklerden korunuyor

İHA

Ormanlara zarar veren milyonlarca zararlı böcek, yırtıcı böceklerle imha ediliyor Her yıl üretilen 600 bin yırtıcı böcekle ormanlar zararlı böceklerden korunuyor

Orman Genel Müdürlüğü, laboratuvarlarda ürettiği yıllık 600 bin yırtıcı böcek sayesinde, ormanları zararlı böceklerden koruyor. Tamamen doğal yöntemlerle yapılan mücadeleler kapsamında yılda 100 ila 150 milyon zararlı böcek yakalanarak imha ediliyor.
Türkiye’nin orman varlığı bakımından en önde gelen illerin başında yer alan Kastamonu’da, orman zararlılarının sebep olduğu tahribatların önlenmesi amacıyla yırtıcı böcekler üretiliyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, ormanların sağlık durumunu takip ederek, zararlı böceklere karşı, doğaya uygun ve orman ekosistemini koruyan biyolojik mücadeleye ağırlık veriyor. Zararlı böceklerden ormanların korunması için yırtıcı böcek üretiliyor. Orman Genel Müdürlüğü, ormanların sağlık durumunu korumak ve iyileştirmek için yılda 600 bin adet yırtıcı böcek üretiyor. Üretilen böcekler, ormanlara salınırken, aynı zamanda da feromon tuzakları da ormanlara kuruluyor. Bu sayede Orman Genel Müdürlüğü, orman zararlılarıyla hem biyolojik mücadelede bulunurken hem de yılda 100 ila 150 milyon arasında zararlı böceği yakalayarak imha ediyor.
Yüzde 70’i ormanlarla kaplı olan Kastamonu’da Orman Bölge Müdürlüğü, böcek laboratuvarında yılda 40 bin adet predatör adlı yırtıcı böcek yetiştiriyor. Aynı zamanda kabuk böcekleri ile mücadelede kapsamında da ormanların çeşitli bölgelerine feromon tuzağı ile kuş yuvası da imal edilerek bırakılıyor.

“Predatör adlı yırtıcı böcekler üretilerek ormanların sağlık durumu korunmuş oluyor”
Orman Genel Müdürlüğü tarafından predatör adlı yırtıcı böcekler üretilerek ormanların sağlık durumunun korunmuş olduğunu söyleyen Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığından Orman zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Akın Emin, “Orman Genel Müdürlüğü, ormanlarımızın sağlık durumunu bozan kabuklu böcekleriyle mücadele amaçlı faydalı böcek yani predatör dediğimiz yırtıcı böcek üreterek sağlık durumu bozulmuş ormanlara bunları salmaktayız. Şu anda Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünün laboratuvarında yıllık 40 bin adet yırtıcı böcek üreterek ormana salmaktayız. Burada ürettiğimiz yırtıcı böceklerimizi ormanlarda kabuk böceği görülen ağaçlara salarak orada popülasyon seviyesini yükselterek ormanların sağlık durumunu daha iyi seviyeye getirmek için çalışmaktayız. Laboratuvarımızda Mayıs ayından Eylül ayının sonuna kadar üretim yapmaktayız. Burada araziden topladığımız anaçları laboratuvara getiriyoruz. Laboratuvarda anaçlardan yumurta alarak o yumurtalara larva haline getirip yeniden ormana salmaktayız. Bu sayede ormandaki biyoçeşitliliği korumakta, sağlık durumu bozulmuş ormanlarında sağlığına kavuşturmak içinde çalışmaktayız” dedi.

“Yılda 604 çeşit 600 bin adet yırtıcı böcek üretiyoruz”
Türkiye’de Orman Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 600 bin adet yırtıcı böcek üretimi yaptıklarını belirten Emin, “604 çeşit farklı yırtıcı böcek üretiyoruz. Kestane dal kanseriyle ilgili de bir adette faydalı virüs üretmekteyiz. Ülkemizde zarar gören ormanlara biyolojik mücadeleye ağırlık vermek üzere mücadelemiz sürüyor. Ormanlarımızda yaklaşık 50’ye yakın zararlı böcek organizmasıyla mücadele etmekteyiz. Bu mücadele şekillerimiz mekanik, biyolojik, biyoteknik ve biyokimyasal olup Orman Genel Müdürlüğü, 2007 yılından bu yana kimyasal mücadeleye doğayı tahrip ettiği için izin vermemektedir. En fazla ağırlık verdiğimiz mücadele yöntemi biyolojik mücadeledir. Bunun dışında biyoteknik olarak mücadele şekillerimiz var. Mekanik mücadele tekniklerimiz var. Biyoteknik mücadelede de ormanlara feromon asmak suretiyle ormanlarımızı zararlı böceklerimizi sağlıklı ağaçlara değil, feromonlara düşürerek yakalanması amaçlanmaktadır. Doğaya hiçbir zararı yoktur” diye konuştu.

“Biyolojik mücadele ile 100 ila 150 milyon arasında zararlı böcek yakalanarak imha ediliyor”
Hastalıklı ağaçlarla da mücadelelerinin sürdürüldüğünü ifade eden Emin, şöyle konuştu:
“Biyoteknik mücadelede ise zararlı böcek görülen ağaçlarımızı keserek ormanlarımızdan uzaklaştırmaktayız. Hastalanmış, etrafa yayılma durumu olan ağaçların tamamını ya da belirli kısımlarını keserek ormanlarımızdan uzaklaştırmaktayız. Bütün işimiz ormanlarımızı bizlere emanet edilen milyonlarca yılda oluşan Anadolu bölgesindeki orman bitki örtüsünün gelecek nesillere bırakmak için elimizden gelen bütün gayreti Orman Genel Müdürlüğü olarak göstermekteyiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarihi ilkokul restore edilecek
YEREL HABERLER Tarihi ilkokul restore edilecek
Abana'da limandaki su samurları kamerada
YEREL HABERLER Abana'da limandaki su samurları kamerada
Tosyalı öğrenciler satranç turnuvasından 2 birincilikle döndü
YEREL HABERLER Tosyalı öğrenciler satranç turnuvasından 2 ...
Kastamonu’da 320 metrekare alana sahip kütüphane açıldı
YEREL HABERLER Kastamonu’da 320 metrekare alana sahip kütüphane ...
Kastamonu’da 19 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Kastamonu’da 19 köy yolu ulaşıma kapandı
Park halindeki araçları kurşunlayan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Park halindeki araçları kurşunlayan 3 kişi yakalandı
Kastamonu'da yoğun kar yağışı: Kent merkezi beyaza büründü
YEREL HABERLER Kastamonu'da yoğun kar yağışı: Kent merkezi beyaza ...
Başkan Vidinlioğlu: “Pandemi ile mücadele için 7 milyon liralık bütçe ayırdık”
YEREL HABERLER Başkan Vidinlioğlu: “Pandemi ile mücadele için 7 ...
Selin vurduğu Bozkurt'ta selzedeler için 526 konut yapılacak
YEREL HABERLER Selin vurduğu Bozkurt'ta selzedeler için 526 konut ...
"Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması" final heyecanı Tosya'da yaşandı
YEREL HABERLER "Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması" final heyecanı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.