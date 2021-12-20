110 kişiden oluşan Devrekani heyeti, Bursa’yı ziyaret etti

Devrekani Belediyesi öncülüğünde düzenlenen gezi kapsamında Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ile beraberindeki 110 kişi, Bursa’yı ziyaret ederek tarihi ve kültürel yerlerini gezdi.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç tarafından sosyal ve kültürel etkinlikler çerçevesinde düzenlenen gezi kapsamında 110 kişilik heyet, Bursa’yı ziyaret etti. Devrekani Belediyesi öncülüğünde düzenlenen gezi etkinliğinde heyet, Bursa’da Osmangazi Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Ulu Cami, Yeşil Cami, Yeşil Türbe, Osmangazi ve Orhangazi Türbelerini ziyaret etti. Ayrıca gezi sırasında düzenlenen fotoğraf yarışmasında ödül alanlara ödüllerini verildi. Ödüller, Bursa Kastamonu Dernekler Federasyonu Başkanı İsmail Tiftik verdi.

Tiftik, Devrekani Belediyesi öncülüğünde sosyal ve kültürel geziler kapsamında Bursa’yı 110 kişilik heyetin ziyaret ettiğini belirterek, bu gezilerde düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödül vermenin mutluluğunu da ayrıca yaşadığını söyledi.

Tiftik, “Kastamonulu hemşerilerimizi Bursa’da görmekten büyük mutluluk duyduk. Bursa’ya hoş geldiniz, sayın başkanım ve saygıdeğer hemşerilerimiz” dedi.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ise, bu yıl 110 kişilik heyet ile Bursa’yı ziyaret ettiklerini ve buranın tarihi ve kültürel yerlerini gezerek şehri tanıma imkanı bulduklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.