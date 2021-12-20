Lösemili çocuklar ve aileleri unutulmadı

Lösemili Çocuklar Vakfı Kastamonu Temsilciliği tarafından lösemili çocuklar ve aileleri adına yemek organize edildi.

Kastamonu LÖSEV Derneği tarafından Lösemili çocuklar ve aileleri yararına bir restoranda organize edilen kahvaltıya Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Öz, LÖSEV Derneği Başkanı Şevket Yılmaz, aileler ve çocukları katıldı.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma amacı ile lösemi hastalığına ilk defa karşı karşıya kalan ailelerin fikir alış verişinde bulundukları kahvaltıda konuşma yapan Lösemili Çocuklar Vakfı Kastamonu Temsilcisi Şevket Yılmaz, “Tedavi gören lösemi hastası çocuklarımızın ve onların destekçisi olan ailelerimizin daima yanındayız. Bu hastalıkla mücadele eden aileler ve çocuklar var. Burada toplanmamızın ana gerekçesi sosyal dayanışma, maddi, manevi destek ve bu hastalığı deneyimleyen ve yeni tanı konulan ailelerin fikir alışverişinde bulunması. Kahvaltımızın ilgi görmesi bizleri son derece mutlu etti. Ayrıca, bu etkinliğimizde bizleri yalnız bırakmayan Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Hamdi Öz’e de teşekkür ederim” dedi.

Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Öz ise Lösemi hastalığının tedavi sürecinde bu tür etkinliklerin moral ve motivasyonunun son derece önemli olduğunu ifade ederek, “Gerek Belediye Başkanımız Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu olsun gerek bizler üzerimize düşen görev ne ise bu süreçte ailelerimizin yanındayız, desteklerimiz her zaman devam edecek” dedi.

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