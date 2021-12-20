KUZKA, 2022 yılı SOGEP başvuruya açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KUZKA, 2022 yılı SOGEP başvuruya açıldı

İHA

KUZKA, 2022 yılı SOGEP başvuruya açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda oluşturulan ve yerelde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı başvuruya açıldı.
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) hakkında ve başvuru sırasında izlenecek sürece dair paydaşları bilgilendirme amaçlı iki ayrı çevrimiçi bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından finanse edilen ve KUZKA tarafından TR82 Bölge illerinde (Kastamonu, Çankırı ve Sinop) yürütülen SOGEP programının içeriğine ve 2022 yılı başvuru sürecine ilişkin olarak 21 Aralık 2021 Salı günü saat 10.00’da ve 14.00’e çevrimiçi bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecek.
100’er kişinin katılımı ile sınırlı olan çevrimiçi toplantılara katılım "https://bit.ly/kuzkasogep2022" web adresi üzerinden gerçekleşecek. Bilgilendirme toplantısına katılan bölge kurum ve kuruluşları temsilcilerinden toplantı sonrasında proje öneri formları talep edilecek. 3 Ocak 2022 tarihine kadar ajansın "https://bit.ly/tr82sogep_oneri_formu" adresi üzerinden gönderilecek proje önerilerinin ardından istekli paydaşlar tarafından SOGEP 2022 için projeler geliştirilecek.

Nihai başvurular Mart’ta sona eriyor
Programa başvurmak isteyen paydaşlar tarafından 4 Mart 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapılabilecek. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile minimum 1 milyon lira ve üzeri bütçesi olan projelere destek sağlanacak. Proje başvurusu yapmak isteyenlerin söz konusu tarihten önce proje bilgi formu, bütçe dokümanı, faaliyet planı ve mantıksal çerçeve dokümanını ajansın "tr82sogep@kuzka.gov.tr" eposta adresine ve resmi yazı ile ajansa göndermeleri gerekiyor. Proje ile ilgili olarak dokümanlar ise ajansın resmi internet sitesi üzerinden indirilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Lösemili çocuklar ve aileleri unutulmadı
YEREL HABERLER Lösemili çocuklar ve aileleri unutulmadı
110 kişiden oluşan Devrekani heyeti, Bursa’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER 110 kişiden oluşan Devrekani heyeti, Bursa’yı ziyaret ...
Başkan Altıkulaç'tan Çanakkale Valisi Aktaş’a ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Altıkulaç'tan Çanakkale Valisi Aktaş’a ziyaret
Ormanlara zarar veren milyonlarca zararlı böcek, yırtıcı böceklerle imha ediliyor Her yıl üretilen 600 bin yırtıcı böcekle ormanlar zararlı böceklerden korunuyor
YEREL HABERLER Ormanlara zarar veren milyonlarca zararlı böcek, ...
Tarihi ilkokul restore edilecek
YEREL HABERLER Tarihi ilkokul restore edilecek
Abana'da limandaki su samurları kamerada
YEREL HABERLER Abana'da limandaki su samurları kamerada
Tosyalı öğrenciler satranç turnuvasından 2 birincilikle döndü
YEREL HABERLER Tosyalı öğrenciler satranç turnuvasından 2 ...
Kastamonu’da 320 metrekare alana sahip kütüphane açıldı
YEREL HABERLER Kastamonu’da 320 metrekare alana sahip kütüphane ...
Kastamonu’da 19 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Kastamonu’da 19 köy yolu ulaşıma kapandı
Park halindeki araçları kurşunlayan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Park halindeki araçları kurşunlayan 3 kişi yakalandı
Kastamonu'da yoğun kar yağışı: Kent merkezi beyaza büründü
YEREL HABERLER Kastamonu'da yoğun kar yağışı: Kent merkezi beyaza ...
Başkan Vidinlioğlu: “Pandemi ile mücadele için 7 milyon liralık bütçe ayırdık”
YEREL HABERLER Başkan Vidinlioğlu: “Pandemi ile mücadele için 7 ...
Selin vurduğu Bozkurt'ta selzedeler için 526 konut yapılacak
YEREL HABERLER Selin vurduğu Bozkurt'ta selzedeler için 526 konut ...
"Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması" final heyecanı Tosya'da yaşandı
YEREL HABERLER "Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması" final heyecanı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.