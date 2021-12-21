Öğretmenleri taşıyan otomobil, traktör ile çarpıştı: 5 yaralı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde öğretmenleri taşıyan otomobil ile traktörün çarpışması neticesinde, 4 öğretmen ile traktör sürücüsü yaralandı.

Kaza, DadayKastamonu karayolu Sarıçam köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinde seyir halinde olan Hüseyin G. yönetimindeki 37 DN 886 plakalı traktör ile aynı yönde seyir halindeki Çağlar Y. idaresindeki 37 ABR 009 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile traktör yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, traktör sürücüsü Hüseyin G. ile otomobilde bulunan 4 öğretmen yaralandı. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan traktör sürücüsü Hüseyin G., sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobilde bulunan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 4 kişinin Atatürk Ortaokulunda öğretmen oldukları ve durumlarının da iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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