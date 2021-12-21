Kastamonu'nun üç ilçesinde eğitime kar engeli

Kastamonu'nun Ağlı ve Şenpazar ilçelerinde kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün, Cide ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Kastamonu genelinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı sebebiyle bazı ilçelerde 22 Aralık itibarıyla eğitime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kar yağışının etkisini sürdürdüğü Ağlı ilçesi ile Şenpazar ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 22 Aralık itibarıyla 1 gün, Cide ilçesinde ise sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

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