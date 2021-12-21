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Kastamonu’nun 10 ilçesinde eğitime kar engeli

İHA

Kastamonu’nun 10 ilçesinde eğitime kar engeli

Kastamonu'nun 10 ilçesinde kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kastamonu genelinde akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı sebebiyle bazı ilçelerde 22 Aralık itibarıyla eğitime 1 gün ara verildi. Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Kastamonu’nun Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani ve Küre ilçelerinde tüm okullar, İnebolu ilçesinde lise ve yaygın eğitim kurumları hariç tüm okullar ile Cide, Doğanyurt ve Şenpazar ilçelerinde taşımalı eğitime 22 Aralık itibariyle 1 gün ara verildi.

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