Küre'de ekiplerin yoğun kar mesaisi

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Kastamonu’nun Küre ilçesinde etkili olan kar yağışına karşı, ekipler yol açma çalışmalarına başladı.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Etkili olan kar yağışı, sonrasında belediye ekipleri çalışma başlattı. Sokaklar ve ana yol hattında kar temizleme çalışmaları sürüyor. Ekipler tarafından kent merkezinde ulaşımın sağlanması ve kazalara yol açılmasını önlemek amacı ile çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

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