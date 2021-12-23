Okulların tatil edilmesini fırsat bulan çocuklar karın tadını çıkardı Kastamonu'nun sahil kesiminde yoğun kar yağışı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle eğitime ara verilmesinin ardından çocuklar, aileleriyle birlikte sokağa çıkarak karın tadını çıkardı.

Kastamonu’da önceki gün başlayan ve dün de gün boyunca devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde 1 metre kalınlığı buldu. Özellikle sahil bölgesinde devam eden kar yağışı, Cide ilçesinde de dün akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Kar yağışı sebebiyle ilçede kartpostallık görüntüler oluşurken, yüz yüze eğitime de ara verildi. Eğitime ara verilmesi ve lapa lapa yağan kar yağışı fırsat bulan çocuklar ise aileleriyle birlikte soluğu sokakta aldı. Kar topu oynayan aileler, hem de kardan çeşitli hayvanlar yaptı. Ailesi ile birlikte kar yağışının keyfini çıkarmak için sokağa çıkan Çınar Başalı, kardan köpek yaptı.

Çınar Başalı, önce ailesiyle geyik yapmaya çalıştıklarını, fakat yapamayınca köpek yaptıklarını kaydetti. Başalı, kar yağışından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ve ailesiyle birlikte hoşça vakit geçirdiğini belirtti.

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