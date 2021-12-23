Kar yağışı Küre’de kartpostallık görüntüler oluşturdu

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Kastamonu’nun Küre ilçesinde yoğun şekilde etkisini gösteren kar yağışı, ilçe merkezinde doğal ve tarihi alanlarda kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Küre ilçesinde dün etkili olan kar yağışı sonrasında, anı ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar cep telefonları ile fotoğraf çekti. Kar yağışı sonrasında ise ilçe merkezindeki tarihi mekanlarda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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