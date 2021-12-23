Onlar açıyor, kar kapatıyor Kastamonu’da 355 köy yolu ulaşıma kapalı

Kastamonu’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde kapalı olan yerleşim yeri sayısı 503’den 355’e indi.

Kastamonu’da birkaç gündür etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Kar yağışı yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde halen etkisini sürdürürken ulaşımda da aksamalara neden oldu.

Kastamonu’da il merkezinde 19, Abana’da 3, Ağlı’da 5, Araç’ta 8, Azdavay’da 41, Bozkurt’ta 26, Cide’de 31, Çatalzeytin’de 27, Daday’da 10, Devrekani’de 18, Doğanyurt’ta 21, İhsangazi’de 8, İnebolu’da 52, Küre’de 21, Pınarbaşı’nda 13, Seydiler’de 10, Şenpazar’da 20 ve Taşköprü’de 2 olmak üzere toplam 355 köy yolu ile yaklaşık bin 940 kilometrelik yol ağı ulaşıma kapandı.

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, 45 farklı ekiple kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için gece gündüz çalışmalarını sürdürürken, şu ana kadar 148 köy yolunun ulaşıma açıldığı öğrenildi.

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