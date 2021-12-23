Milli Eğitim müdürü Bahçacıoğlu, ilçe müdürleriyle buluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde Milli Eğitim ilçe müdürleriyle ile bir araya geldi.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Milli Eğitim ilçe müdürleriyle buluştu. Toplantıda "Mesleki Eğitim Merkezi Programları" hakkında açıklamada bulunan Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, iş ve işlemler ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Ortak hedeflerin belirlendiği toplantıda ayrıca okul öncesi açılacak sınıflar, DYK uygulamaları, okul kütüphaneleri, edergi, eizleme, sosyal medya paylaşımları hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, gelen soru ve önerilerin alınmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlerine başarılar dileyerek toplantıyı sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.