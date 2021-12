Alageyik sürüsü, her gün geldikleri kışlada karınlarını doyuruyor Alageyik sürüsünü jandarma ekipleri elleriyle besliyor Alageyik sürüsü, karınlarını doyurmak için askerlerin yolunu gözlüyor

Kastamonu'da, her gün Jandarma İl Komutanlığının yerleşkesine gelen geyikler, jandarma ekipleri tarafından besleniyor. Ekipler, yollarını bekleyen geyikleri elleri ile besliyor.

Kastamonu’da 3 yıl önce İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesine yakın bir noktada jandarma ekipleri yaralı bir alageyik buldu. Askerler tarafından koruma altına alınan ve veterinerde tedavisi yaptırılan alageyik, yeniden doğaya salındı. Jandarma ekipleri, alageyiğin doğaya salındığı noktaya aç kalmaması için yiyecek de bıraktı. Askerler tarafından, tedavi edilip doğaya salınan alageyik ormanlık alandan her gün İl Jandarma Komutanlığının sınırına kadar gelmeye başladı.



Alageyikler askerlerin yolunu gözlüyor

İlk zamanlarda tek geyik gelirken, şimdi yaklaşık 15 geyik Jandarma Komutanlığının sınırına geliyor. Askerlerin üniformalarına, araçlarının seslerine ve kornalarına alışan alageyik sürüsüne ekipler ise gözü gibi bakıyor. Geyikleri elleriyle besleyen jandarma ekipleri, aç kalmaması için her gün aynı saatte aynı noktaya yem bırakıyor.



Askerler ve geyikler arasındaki dostluk kamerada

Jandarma ekipleri ile alageyikler arasındaki hiyerarşi de kameralar tarafından görüntülendi. Jandarma ekiplerince kışlanın üst tarafında güvenli bir noktaya oluşturulan alana bırakılan yiyecekler için ilk olarak erkil geyik geliyor. Erkil geyik yemeden ve karnını doyurmadan diğer geyikler yiyeceklerin olduğu alana yaklaşmıyor. Erkil geyik doyduktan sonra diğer geyikler karnını doyurabiliyor. Alageyikler, jandarma ekiplerinin elinden yemeklerini yiyip ormanın derinliklerinde gözden kayboluyorlar. Ayrıca geyiklerin zamanla yavruladıkları ve yavrularını da jandarmanın yiyecek bıraktığı alana getirdikleri görüldü.

Kış mevsiminde de yiyecek bulmakta güçlük çeken alageyik sürüsü, her gün belirli zamanlarda jandarma ekiplerinin yiyecek bıraktığı alana gelerek karınlarını doyuruyor. Bu sayede, hem geyik sürüsünün popülasyonu destekleniyor hem de alageyikler koruma altında tutuluyor. Ayrıca jandarma ekipleri ile alageyik sürüsünün dostluğu da, ortaya iç ısıtan görüntüler çıkarıyor.



“Jandarma, yaban hayvanlarını besleyerek geyiklere yaşam hakkı tanıyor”

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığının üst tarafındaki ormanlıkta oluşturulan alanda yaban hayvanlarının beslenerek özellikle geyiklere yaşam hakkının tanındığına dikkat çeken Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Yapıcıoğlu, “Bugün yaban hayatı ile ilgili Kastamonu İl Jandarma Komutanlığımızın 7 gün 24 her zaman görevde olduğu bu alanda da biz her zaman kendilerinin yanındayız. Alay Komutanımız Mücahid Avkıran komutanımız başta olmak üzere tüm jandarma teşkilatına teşekkür ediyoruz. Yaban hayatı Kastamonu’da oldukça fazla. Bununla ilgili de gece gündüz bütün dağ ve ormanlık arazilerde yaban hayatını yaşatma noktasında bu zorlu, karlı ve soğuk günlerde mücadele veren jandarma teşkilatımız Kastamonu İl Jandarma Komutanlığımız bünyesinde de 15’e yakın yaban geyiği ile birlikte geyiklere yaşam ve hayat veriyorlar. Bizim belgesellerde izlediğimiz, hayatta yanına yaklaşamadığımız ve göremediğimiz bu doğa harikası alageyiklerini Jandarma Komutanlığımız bünyesinde burada görebilmemiz bunun turizm anlamında da bir ayağı olabilmesi, hayvanseverlerin Kastamonu’da bu özlemini giderebilecekleri bu noktada burada gerçekten bizlere haz verdi. Yine bu alandaki faaliyetlerinden dolayı bizler, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı teşkilatına ve bünyesindeki tüm birimlere teşekkür ediyoruz. Bu çalışmalarında da biz, muhtarlar olarak samandır, balyadır, ottur yanlarında olduğumuz ve olmamız gerektiğini vurguluyoruz. Kastamonu’yu mutlaka görmeleri gerektiğini, hayvanseverlerin bu alanda da jandarma teşkilatımızın bu çalışmasını yerinde burada görerek ben mutlu olacaklarına inanıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.