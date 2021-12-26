D-100'de kamyonet tıra çarptı: 2 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda kamyonetin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu Avşar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ilgaz istikametinde seyir halinde olan S.E. idaresindeki 37 SN 874 plakalı kamyonet, istikametteki sürücüsü öğrenilemeyen 60 AA 135 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü S.E. ve F.E. kamyonette sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yaralılar, kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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