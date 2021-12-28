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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu’da selzede çiftçilere fidan desteği

İHA

Kastamonu’da selzede çiftçilere fidan desteği

Kastamonu’nun Devrekani ilçesine bağlı 11 köyde yaşanan sel felaketinde zarar gören üreticilere 4 bin adet ceviz fidanı dağıtıldı.
Kastamonu’da 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketi sonrasında, can kayıplarının yanı sıra, iş yerleri ve evler yıkıldı ve birçok tarım arazisi de sel suları altında kaldı. Tarımsal alanlarda meydana gelen zararların tespiti için çalışma yürüten Devrekani Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, selden etkilenen çiftçilere fidan desteğinde bulundu. Devrekani’de selden etkilendiği belirlenen çiftçilere 4 bin adet ceviz fidanı dağıtımı yapıldı.
Konuyla ilgili konuşan Devrekani Tarım ve Orman İlçe Müdürü Özcan Gazioğlu, “Çiftçilerimizin tarımsal üretimlerini devam ettirmelerinin çok önemli. Sel nedeniyle arazideki ürünleri zarar gören üreticilerimizin tarımsal faaliyetlerine devam etmelerine ve yaralarını sarmalarına yardımcı olmak için Müdürlüğümüzce hazırlanan Entegre Tarımsal Projeler neticesinde 4 bin adet ceviz fidanı tedarik ettik. Üreticilerimize hayırlı olsun der ve her zaman üreticilerimize elimizden geldiğince destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

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