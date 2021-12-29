Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde, komşularının haber alamadığı yaşlı adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesine bağlı İsmailbey Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Nedim Karabakal’dan haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, Nedim Karabakal’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Karabakal’ın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Karabakal’ın kesim ölüm sebebinin yapılacak otopsi incelemesinin sonrasında belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.