İç çamaşırına uyuşturucu zulaladı, jandarmadan kaçamadı

İstanbul’dan şehirler arası yolcu otobüsü ile Kastamonu’ya seyahat eden şüpheli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yapılan üst aramalarında, iç çamaşırındaki gizli bölgeye zulalanmış uyuşturucu madde ile yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan şehirler arası yolcu otobüsü ile Kastamonu’ya seyahat eden S.B.'nin uyuşturucu madde taşıdığı bilgisini alan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından takibe alınan S.B.’nin detaylı üst araması yapıldı. Yapılan aramalarda, şahsın iç çamaşırına dikilen çorap içerisine gizlenmiş vaziyette 50 gram metamfetamin ele geçirdi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan S.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.