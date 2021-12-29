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İnce: Hiçbir siyasi parti hazine yardımı almasın

DHA

İnce: Hiçbir siyasi parti hazine yardımı almasın


Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Hiçbir siyasi parti hazine yardımı almasın. Biz şu anda nasıl gönüllülerle kendi masraflarımızı karşılıyorsak, bir defaya mahsus siyasi partiler de bu kriz döneminde hazine yardımı almasınlar ve bu hazine yardımı fakir fukaraya verilsin" dedi.
Kastamonu'ya gelen Memleket Partisi lideri İnce, Doğa Kültür Öğretmenevi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İnce, Türkiye'nin ekonomik olarak büyüyebilmesi için öncelikle üretmesi gerektiğini belirterek, "Eğer üretmiyorsa burada bir büyümeden ve kalkınmadan söz edemeyiz. Finansal araçları indirerek çıkararak bir takım manipülasyonlar yaparak ülke kalkınamaz" dedi.
Milletin sağduyusuna güvendiklerini ve önümüzdeki seçimlerde bir sürpriz yapacaklarını dile getiren İnce, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kilit partisi olacağımıza, olağanüstü bir oy alacağımıza inanıyoruz. Çünkü milletimizin içinde namusluların, namuzsuzlardan fazla olduğunu biliyoruz. Helal kazananlara güveniyoruz. Ve önümüzdeki seçimde bu gidişattan kurtulacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.
'İÇİMİ SIZLATAN OLAYLARA ŞAHİTLİK EDİYORUM'
İktidara geldiklerinde devlete olan güveni yeniden tesis edeceklerini ifade eden Muharrem İnce, "Yargı bağımsızlığını, etkinliğini yeniden sağlayacağız. Özgür bir medya oluşturacağız. Liyakatı esas alacağız. Bir öğretmen olarak içimi sızlatan olaylara şahitlik ediyorum. KPSS'de 90-95 puan almış çocuğa mülakatta düşük not vererek eliyorlar. Sizin hiç vicdanınız yok mu? Sizin Allahınız, kitabınız yok mu? Siz nasıl Müslümansınız, utanmıyor musunuz 95 puan almış birini mülakatta elemeye?" dedi.
'HİÇBİR SİYASİ PARTİ HAZİNE YARDIMI ALMASIN'
Haziran 2023 seçimleri için siyasi partilere çağrıda bulunan İnce, "Hiçbir siyasi parti hazine yardımı almasın. Biz şu anda nasıl gönüllülerle kendi masraflarımızı karşılıyorsak, bir defaya mahsus siyasi partiler de bu kriz döneminde hazine yardımı almasınlar ve bu hazine yardımı fakir fukaraya verilsin. Siyasi partiler de kendi gönüllüleri ile kampanyalarını yürütsün. Bu fakir halktan aldıkları paralar ile sokaklara parti bayraklarını asmasınlar. Hem adalet sağlansın hem de fakir fukaraya bir katkısı olsun" ifadelerini kullandı.
İnce daha sonra kentteki ziyaretlerine devam etti.
 DHA-Politika Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ
2021-12-29 15:27:05

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