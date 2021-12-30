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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tosya’da fahiş fiyat denetimi

İHA

Tosya’da fahiş fiyat denetimi

Tosya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat denetimleri devam ediyor.
Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavakılıgil’in talimatları doğrultusunda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki marketlerde denetimlerini sürdürüyor. Satılan ürünlerin gramaj, etiket ve irsaliye kontrolünü yapan ekipler, fiyatlardaki düşüşün yansıtılıp yansıtılmadığını denetledi. Alışveriş sepetine her türlü ihtiyaç ürününü koyan ekipler, kasadaki fiyatlar ile etiket fiyatlarını kontrol etti.
Ekipler, ürünlerin gramajlarını da kontrol etti. Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerde fahiş fiyat yansıtan veya etiket ile kasa fiyatı arasında fark bulunan işletmelere cezai işlemi uyguluyor.

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