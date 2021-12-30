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Eskişehir'den gelen üniversite öğrencileri, Daday’da kütüphane oluşturuyor

İHA

Eskişehir'den gelen üniversite öğrencileri, Daday’da kütüphane oluşturuyor

Eskişehir’den Kastamonu’ya gelen üniversite öğrencileri, Daday ilçesindeki bir okulda kütüphane oluşturmak için çalışmaya başladı.
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplum Hizmeti Kulübü öğrencileri, Kastamonu’da belirledikleri Daday Atatürk Ortaokuluna yardımda bulunacak. Bu kapsamda Eskişehir’den gelen öğrenciler, Daday Atatürk Ortaokulu Müdürü Çağlar Yaprak’ın misafiri oldu. Haftasonu Daday’da konaklayan öğrenciler, Daday Atatürk Ortaokuluna kütüphane oluşturmak için çalışma başlattı. Ayrıca okulun bazı tamir ve tadilat işlerini de yapacak olan öğrenciler, son olarak okulun dış cephesini de boyayacak. Okula kütüphane oluşturmak için çalışmalarını başlatan öğrenciler, hafta sonu iki gün ilçede konaklayarak yaptıkları çalışmanın ardından tekrar Eskişehir’e dönüş yaptılar. Öğrencilerin önümüzdeki günlerde tekrar ilçeye gelerek çalışmaları tamamlaması bekleniyor.
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplum Hizmeti Kulübü öğrencilerine yapmış olduğu çalışmalardan ötürü teşekkür eden Daday Atatürk Ortaokulu Müdürü Çağlar Yaprak, “Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğrencileri, Gönüllü Toplum Hizmeti Kulübü çalışmaları kapsamında bizlerle iletişime geçtiler ve okulumuza kütüphane kazandırmak için çalışma yapmak istediklerini belirttiler. Bizde bu talebi kabul ederek öğrencileri okulumuza davet ettik. Bunun üzerine kulüp içerisinde öğretmenlik, hukuk, uluslararası ilişkiler, reklamcılık, dil terapisti bölümlerinden oluşan 45 öğrenci okulumuza geldiler. Hafta sonu öğrencilerimizle tanıştılar. 8. sınıf öğrencilerini okudukları üniversitelerine davet ettiler ve okudukları bölümler hakkında öğrencilerimize bilgiler verdiler. Okulumuza yapmayı taahhüt ettikleri kütüphane için çalışma başlattılar. Kütüphanenin bir kısmı tamamlandı. Ayrıca çalışmalar sonunda okulumuzun dış cephesini de boyayacaklar. Öğrencilerimizi önümüzdeki günlerde tekrar ilçemizde misafir edeceğiz. Bu sayede Daday’ımızın tanıtımını da yapmış olduk” dedi.

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