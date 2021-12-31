Mahalle muhtarları tüm mesailerini kedi ve köpekleri kayıt altına almaya harcıyor

Kastamonu´nun Tosya ilçesinde mahalle muhtarları, "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimlik ve Kayıt Altına Alınması” yönetmeliği kapsamında köpek ve kedileri kayıt altına almak için büyük çaba harcıyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinin en büyük 4 mahalle muhtarı tüm mesailerini mahallelerinde bulunan sahipli köpekleri ve kedileri kayıt alına almak için harcıyor. "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimlik ve Kayıt Altına Alınması” yönetmenliği kapsamında, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Muzaffer Acar, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Halim Koçak, Hacıpir Mahallesi Muhtarı Mehmet Erzaim ve İbniselim Mahallesi Muhtarı Cengiz Genç muhtarlık ofislerinde ellerinde kağıt ve kalem kalemle sahipli köpekleri ve kedileri kayıt etmek için çalışma yapıyor.

Mahalle muhtarları mahalle sakinlerinden 4 Ocak 2022 tarihine kadar evlerinde besledikleri kedi ve köpekleri muhtarlıklara gelerek kayıt ettirmelerini ve gecikme veya kayıt yaptırmayanların hakkında cezai işlem yapılacağını söyledi.

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