Başkan Vidinlioğlu: “Mahallelerimizin ihtiyaçlarına hızla cevap veriyoruz”

Kastamonu'da yürütülen çalışmalar yerinde inceleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Mahallelerimizin ihtiyaçlarına hızla cevap veriyoruz”

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, kentte yürütülen çalışmaları yerinde inceliyor. Bu kapsamda, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Yurt, Necdet Karahasan ve Hamdi Öz ile birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nü ziyaret eden Vidinlioğlu, tam otomasyonlu seralarda incelemelerde bulunarak, 2022 yılı planlamasıyla ilgili bilgiler aldı. Daha sonra Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Tosya Yolu mevkiinde bulunan Şehit Erkan Kendirci İlkokulu’nu ziyaret eden Başkan Vidinlioğlu, öğretmenler ile sohbet etti ve fikir alışverişinde bulundu. Başkan Vidinlioğlu, daha sonra Mahalle Muhtarı Metin Kuşçu ile birlikte mahallede incelemelerde bulundu.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde sadece alt yapı çalışmaları için 30 milyon liranın üzerinde bir yatırım yapıldığını söyleyen Başkan Vidinlioğlu, “Bölgenin eksikliklerini gidermek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tosya Yolu mevkii yeni bir yerleşim yeri olduğu için eksiklikleri var. Önceliğimiz alt yapı eksikliğini gidermek. Programladığımız şekilde çalışmalarımız sürüyor. 2022 yılı içerisinde bu bölgenin eksikliklerini büyük ölçüde gidereceğiz. Her mahallemizde muhtarlarımız ile incelemeler yapıyoruz. Ortak akıl doğrultusunda mahallelerimizin ihtiyaçlarına hızla cevap veriyoruz” dedi.

Şehit Erkan Kendirci İlkokulu ziyaretinde öğretmenlere teşekkür eden Başkan Vidinlioğlu, “Pandemi başından bugüne sağlık ordumuzun ve eğitim ordumuzun fedakarca çalıştığını biliyorum. Sağlık ordumuz kendi canlarını hiçe sayarak halk sağlığı için tüm gücüyle virüsle mücadele etti ve etmeye devam ediyor. Eğitim ordumuz ise yavrularımız derslerinden geri kalmasın diye gerek online gerekse yüz yüze eğitimlerde ellerinden geleni yapıyor. Bu doğrultuda hem sağlık ordumuza hem de eğitim ordumuza teşekkürü bir borç biliyorum. İyi ki varsınız” diye konuştu.

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