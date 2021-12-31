Yılbaşı gecesi inşaat ve elektrik direklerine dadanan hırsızlar ekipleri harekete geçirdi

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, yılbaşı gecesi elektrik direklerinin fincan izolatörlerini çaldığı ve inşaat alanına girdiği iddia edilen hırsızlar, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, Kastamonu'nu Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan vatandaşlar, boş arazide bulunan inşaat alanına giren ve atıl durumdaki elektrik direklerinin fincan izolatörlerini çalan vatandaşlar olduğu yönünde polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşların, bağırması sonrasında kaçarak kayıplara karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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