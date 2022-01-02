Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyile ağaçlar devrildi.
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde
gece saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli rüzgar Beşçam mevkii olarak bilinen Berçin köyü yolu yakınlarında ağaçların devrilmesine sebep oldu.Yola devrilen ağaçlar Tosya Belediyesi Çevre KorumaPark Bahçe Müdürlüğü görevlilerince kesilerek güvenli bir yere taşındı.
Yetkililer şiddetli rüzgar sebebi ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.