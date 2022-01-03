Çalıştıkları iş yerinden demir çalan 3 kişiye gözaltı

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Gürkan YILMAZ/ KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'nun Hanönü ilçesinde, çalıştıkları maden işletmesinden demir çaldıkları belirlenen 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hanönü'deki maden işletmesinden 6 ton demir çalındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), işletmede çalışan ve demirleri çaldığı belirlenen A.U. (30) ve U.E.'yi (34) takibe aldı. Şüpheliler, çaldıkları demirleri işletmeye ait traktörden başka kamyona yüklerken gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen ve aynı işletmede çalışan T.T. (34) de gözaltına alındı. 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2022-01-03 15:19:53



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