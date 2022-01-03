İnebolu Stada bin kişilik tribün ve ek bina yapılacak

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki 9 Haziran Stadında bin kişilik tribün ve ek bina yapılacak.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesi 9 Haziran Stadı kapalı tribününün taşıyıcı kolonlarında ve çatısında yıkılma tehlikesi bulunduğundan yıkıldı. Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İnebolu Stadına 1 adet bin kişilik tribün ve 1 adet 878 metrekare ek bina yapılması için ihaleye çıkartıldı. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından İnebolu 9 Haziran Stadına bin kişilik kapalı tribün ve müştemilat binası yapılması projelendirilerek ihale çalışmasının devam ettiğinin ve Ocak ayında ihaleye çıkılacağının planlandığı öğrenildi.

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