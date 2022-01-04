Sahte alkol Romanya asıllı kadını canından etti Romanya asıllı Türk vatandaşı kadın, sahte alkol içtikten sonra yatağında ölü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahte alkol Romanya asıllı kadını canından etti Romanya asıllı Türk vatandaşı kadın, sahte alkol içtikten sonra yatağında ölü bulundu

İHA

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde Sümenler köyünde misafir olarak bulunan Romanya asıllı Türk vatandaşı kadın, sahte alkol aldıktan sonra yatağında ölü bulundu.

Sahte alkol Romanya asıllı kadını canından etti Romanya asıllı Türk vatandaşı kadın, sahte alkol içtikten sonra yatağında ölü bulundu

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde Sümenler köyünde misafir olarak bulunan Romanya asıllı Türk vatandaşı kadın, sahte alkol aldıktan sonra yatağında ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Romanya asıllı Türk vatandaşı 40 yaşındaki M.A. isimli kadın, Pınarbaşı ilçesine bağlı Sümenler köyüne 20 Aralık günü misafir olarak geldi. Ev sahibi C.B. (55) tarafından imal edilen alkollü içkiyi içen kadın, daha sonra uyumaya gitti. Romanya asıllı M.A., misafir olarak gittiği evdeki yatağında ölü bulundu. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, Taşköprü ilçesi Hacıali köyünde yaşayan Y.K. isimli şahsın ikametinde yasa dışı yollardan içki üretip, ticaretini yaptığı belirlendi.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsın ikametinde yaptığı aramada 420 litre el yapımı alkollü içki, 1 litre yeni imal edilmiş rakı, 4 adet fermente içki yapımında kullanılan hava musluğu kiti ve alkollü içki yapımında kullanılan laboratuvar malzemeleri ele geçirildi. Olay ile ilgili Y.K. isimli şahıs yakalanarak "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet", "4733 Sayılı TAPDK Kanununa Muhalefet" ve "kişilerin hayatını, sağlığını tehlikeye atacak şekilde her türlü yenilecek ve içilecek maddeleri tedarik, imal ve bulundurmak" suçlarından Taşköprü Adliyesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaldirik otu pazarda yerini aldı
YEREL HABERLER Kaldirik otu pazarda yerini aldı
İşten çıkartılan maden işçileri greve başladı
YEREL HABERLER İşten çıkartılan maden işçileri greve başladı
Karlı yolda kalan araçları jandarma ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Karlı yolda kalan araçları jandarma ekipleri kurtardı
Çalıştıkları maden şirketine ait inşaat malzemelerini çalıp satan işçiler yakalandı
YEREL HABERLER Çalıştıkları maden şirketine ait inşaat malzemelerini ...
"Yiğit İnebolu Okuyor" Projesine 6 bin 111 kitap desteği
YEREL HABERLER "Yiğit İnebolu Okuyor" Projesine 6 bin 111 kitap ...
İnebolu Stada bin kişilik tribün ve ek bina yapılacak
YEREL HABERLER İnebolu Stada bin kişilik tribün ve ek bina yapılacak
Çalıştıkları iş yerinden demir çalan 3 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Çalıştıkları iş yerinden demir çalan 3 kişiye gözaltı
Küre'de sabah namazında camiler doldu
YEREL HABERLER Küre'de sabah namazında camiler doldu
A Milli Hentbol Takımı, Belçika maçı hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER A Milli Hentbol Takımı, Belçika maçı hazırlıklarını ...
Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi
YEREL HABERLER Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi
Karadeniz bölgesinde kestane ağaçlarını yok eden gal arısıyla mücadele başlıyor
YEREL HABERLER Karadeniz bölgesinde kestane ağaçlarını yok eden gal ...
Hırsızlar 350 kişinin yaşadığı köyü susuz bıraktı
YEREL HABERLER Hırsızlar 350 kişinin yaşadığı köyü susuz bıraktı