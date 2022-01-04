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THF Başkanı Uğur Kılıç: “4 maçta 4 galibiyet alarak grubu lider bitirmek istiyoruz”

İHA

THF Başkanı Uğur Kılıç: “4 maçta 4 galibiyet alarak grubu lider bitirmek istiyoruz”

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, 2023 Dünya Hentbol Şampiyonası grup elemelerinde hedeflerinin kalan 4 maçtan galibiyetle ayrılarak grubu lider bitirmek olduğunu söyledi.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası 1. Eleme Turu maçları devam ediyor. Bu kapsamda ayyıldızlı ekip, 5 Ocak Çarşamba günü saat 19.00’da Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda Belçika’yı ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, A Milli Takım Antrenörü Okan Halay ve oyuncular Taner Günay ile Ozan Erdoğan, basın toplantısı düzenledi. Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti'nde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Kılıç, ilk kez milli maça ev sahipliği yapacak olan Kastamonu’da galibiyet almak istediklerini söyledi.

“Kastamonu, bir hentbol şehri”
Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Kastamonu’nun bir hentbol şehri olduğunu belirterek, “Daha önce milli takım maçı oynanmamış olması, bizim şansımıza diyelim. Bize kısmet oldu. Bu organizasyonu Kastamonu’da gerçekleştirdiğimiz için çok da mutluyuz. Önümüzde birçok milli maçımız olacak. O milli maçlarımızı da burada oynamaktan büyük bir mutluluk duyacağız. En büyük dileğimiz; maçımıza tüm Kastamonu halkının büyük bir ilgi göstermesi. Sağ olsun, bugünden itibaren yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. İnşallah salonu dolduracağız ve onların da desteğiyle Belçika karşısında avantajlı bir skorla galip geleceğiz. Serinin başlangıcını yapmış olacağız” dedi.

“Hentbolu sokağa indireceğiz”
Henüz iki ay önce göreve geldiklerini hatırlatan THF Başkanı Kılıç, “Genç ve dinamik bir yönetimiz. İdeallerimiz var. Hentbolu hayatın merkezine koymak amacıyla bir politika güdeceğiz. Artık hentbolu arka bahçemizde oynamaktan vazgeçeceğiz, hentbolu sokağa indireceğiz. Hentbolu çocukların kalbine değdireceğiz. Bizlerin hayatına dokunan bu sihirli toplu, milyonların hayatına dokunması için gerekli tüm altyapı çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Çok farklı alanlarda çalışmalar yapıyoruz. Kurumsallaşma anlamında çalışmalarımız var. Medyayla ve sponsorlarla sürekli ve sürdürülebilir kazankazan ilkesine dayanan sponsorluk anlaşmaları yapabilmek için girişimlerimize başladık. Hentbol bir Avrupa sporu. Hentbol Avrupa’nın en önemli branşlarından biri. Bunun, Türkiye’de de aynı şekilde olması için gerek teknik, gerek tesis, gerek donanım, gerek tecrübe bütün unsurlara sahip olduğumuza inanıyorum. Çok yetenekli sporcularımız, önemli bilgiye sahip teknik ekiplerimiz var, buradaki diğer rakiplerimizden tek farkımız; hentbolu hayatımızın merkezine koymamış olmamız. Eğer bunu merkeze koymayı başarabilirsek, biz; hentbolun genel algısını, basın, kurumlar, ülke, spora bakış açısı bakımından istediğimiz noktaya taşıyabilirsek, bizim sporcu ekibimiz de, teknik kadromuz da bizi gururlandıracak, önemli başarıla elde edecek kapasiteye sahip. Ben her zaman onların yanında olacağım. Onlara destek olacağım” diye konuştu.

“Milli Eğitim Bakanlığı'yla ortak projelerimiz var”
Gelecek süreçte Türkiye Hentbol Federasyonu olarak gerçekleştirmek istedikleri projeler hakkında da bilgi veren Kılıç, şöyle devam etti:
“Hentbolu kesinlikle Anadolu’ya yaymak istiyoruz. Böyle bir stratejimiz var. Burada olmasının da en önemli nedenlerinden biri bu. Tabii ki Kastamonu’nun şöyle bir şansı var. Çok özel ve güzel, hentbola uygun bir tesis var. Biz de milli maçlarımızı uluslararası standartlardaki tesislerde oynamak istiyoruz. Kastamonu o yüzden önemli bir şehir. Bunun yanı sıra Kastamonu bir hentbol şehri. Sizler hentbol için şehir olarak çok şey yaptınız. Bizler de, federasyon olarak her zaman bu şehrin yanında olacağız. Hentbola katkı sağlayan tüm şehirlere destek olacağız. Sadece Anadolu’da değil, Anadolu’daki okullarda, tüm Türkiye’deki okullarda hentbolu eski görkemli günlerine döndürebilmek için elimizden gelen tüm çalışmaları yapacağız. Birçok projemiz var, bu projeler hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’yla da bazı çalışmalarımız olacak.”

Halay: “Kastamonu’nun geçmişten gelen bir hentbol kültürü var”
A Milli Takım Antrenörü Okan Halay ise Kastamonu’nun geçmişten gelen bir hentbol kültürüne ev sahipliği yaptığını söyleyerek, “Seyirci bazında, Kastamonu’nun, takımlarına ne kadar etki ettiğini çok iyi biliyoruz. Bu milli maçlarda da bize desteklerini esirgemeyeceklerini düşünüyoruz. Buradan da, Belçika’yı yenip, deplasmana avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz. Dünya Şampiyonası elemelerinde şu anda son dört maçımızı oynayacağız. Bundan önceki iki maçımızda bir galibiyet, bir mağlubiyet aldık. Buradaki hedefimiz; dört maçta dört galibiyet. Bu galibiyetleri aldığımızda grubu büyük ihtimalle birinci sırada bitirip, PlayOff oynama hakkı kazanacağız ve rakiplerimizi bekleyeceğiz” diye konuştu.

“Eksiksiz bir şekilde maça çıkacağız”
Takımın durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Halay, “20 Aralık’ta 26 kişilik bir grupla kamp dönemine başladık. Sonra arkasında sağ olsun başkanımızın özel girişimleri sonucunda Romanya’da bir turnuvaya katıldık. Romanya, İsviçre, İran’la bir turnuva planlanıyordu fakat bu virüsten dolayı İsviçre ve İran takımının gelememesi üzerine Romanya’yla iki tane hazırlık maçı yaptık. Oradan çok iyi geri dönüşler aldık. Oradaki eksiklikleri belirleyip bunun üzerine çalışmalar yaparak, Belçika maçına hazırlandık. Şu anda ufak tefek sakatlıkları olan oyuncularımız var ama onlar da bu maçta ellerinden gelen gayreti gösterecekler, oynayacaklar diye düşünüyoruz. Şu anda fizyoterapistimizden aldığımız bilgi bu yönde. İnşallah, yarın eksiksiz bir şekilde maça çıkacağız” şeklinde konuştu.

Günay: “Tesisleri ve salonu çok beğendik”
Milli hentbolcu Taner Günay, Kastamonu’nun hentbola olan ilgisini bildiklerini söyleyerek, “Çok önemli hedeflerimiz var. Yeni bir yönetim ve yeni bir heyecan da var. Bununla beraber biz elimizden gelen gayreti saha içerisinde gösterip, bize düşen görevi en güzel şekilde yerine getirmek istiyoruz. Zaten ayyıldızlı bayrağa hizmet ediyor olmak çok önemli bir motivasyon. Bununla beraber sahada aynı birlik ve beraberlikle ayrı bir motivasyon. Kastamonu halkını da aramızda görmek, o heyecanı da birlikte paylaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan: “İlkler hiçbir zaman unutulmaz”
Milli hentbolcu Ozan Erdoğan da, tüm Kastamonuluları yarın oynanacak karşılaşmaya davet ederek, şu ifadeleri kullandı:
“Artık sözün bittiği yerdeyiz, top bizde. Bundan sonra inşallah başlangıç hediyesi verebiliriz. Kastamonu halkının hentbola bakış açısını; tesislerinden, konaklamasından anlayabiliyoruz. Mükemmel bir tesisi var, konaklamada hiç bir sıkıntı yok. İlkler hiç bir zaman unutulmak diyorum. Kastamonu'nun ilk milli maç ev sahipliği olacak. Onlara güzel bir hediye verirsek, hentbola bakış açıları daha da iyi olacak. Hentbolun ileride Kastamonu'da daha çok gelişmesi için bir adım olarak görüyoruz. Kazanmak istiyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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