JAK timinden kayak merkezinde nefes kesen kurtarma tatbikatı

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Kastamonu'da, Jandarma Arama Kurtarma timinin kayak merkezinde düzenlediği kurtarma tatbikatı nefes kesti.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, görev aldıkları, kış turizminin ülkemizdeki önemli noktalarından Ilgaz Dağı Milli Parkında bulunan kayak merkezlerinde kurtarma tatbikatı düzenledi. Gerçekleştirilen tatbikat kapsamında, teleferik hatlarında meydana gelen arıza sonrasında teleferiklerde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

JAK ekipleri, senaryo gereği teleferikte mahsur kalan kayakçıları başarılı bir şekilde kurtararak kayak pistinden indirdi. Gerçeğini aratmayan tatbikat nefes kesti.

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