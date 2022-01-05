Kastamonu´nun Tosya ilçesinde fenalaşarak beton zemine düşen yaşlı adam, ağır yaralandı.
Olay, Tosya ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Arpa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 78 yaşındaki Ahmet K., çarşıdan eve gitmek için yürürken, fenalaştı. Dengesini kaybederek beton zemine düşen yaşlı adam başını çarparak ağır yaralandı.
Yaşlı adam olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ahmet.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.