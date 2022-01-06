Oğlunu öldüren şahsı 9 yıl sonra JASAT ekipleri yakaladı 2013 yılında oğlunu öldürdüğü iddiasıyla 17 yıl 6 ay hapis cezası alan şahıs yakalandı

Kastamonu'da 2013 yılında oğlunu öldürdüğü iddiasıyla 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve kaçak olarak aranan şahıs, 13 yıl sonra l Jandarma Suç Arama Timi ekipleri tarafından yakalayarak cezaevine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 2013 yılında oğlunu öldürdüğü iddiasıyla aranan ve hakkında 17 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan H.A.'nın yakalanması için Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından şahsın yakalanması için Taşköprü ilçesi Çaycevher köyünde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, H.A. yakalandı.

Jandarma komutanlığının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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