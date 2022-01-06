‘Hosting modeli' şirketlerin gözdesi haline geldi

Barındırma altyapılarının ve işlemlerin karmaşık hale gelmesiyle ‘hosting’ hizmetlerinin öneminin arttığı son yıllarda hizmet ile cihaz kontrolü ve bakımı, veri güvenliği gibi altyapı yatırımlarından kurtulmasını sağlayan kurumsal ‘hosting’ hizmeti, şirketlerin gözdesi haline geldi.

Teknik yapılar gereği birçok işlem artık internet ortamında kolaylıkla sağlanabiliyor. Bu işlemlerden en iyi performansı almak ve bilgi alış verişinde daha fazla detaya sahip olmak ise büyük önem taşıyor. Özellikle şirketlerin kullandığı Kurumsal Hosting hizmeti şirketinizin prestijli duruşunu ve kurumsal kimliğini ön plana çıkartarak sizi rakiplerinizin bir adım önüne geçiriyor. ‘hizhosting.com’ Genel Müdürü Caner Çakı, şirketler için hayati önem taşıyan teknolojide kurumsal hosting hizmeti almanın önemi ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Hosting hizmetlerinin faydalarına dikkat çeken Çakı, “Standart hosting paketlerinin sunduğu özelliklere göre daha fazla detaya sahip olan kurumsal hosting, firmanızın gerekli olan tüm ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmaktadır. Firmanız için aldığınız kurumsal hosting hizmeti size birçok artı değer katarken, sizi dışarıya nasıl yansıtacağı da çok önemlidir. Kurumsal hosting hizmeti, planlayıp hayata geçirdiğiniz internet sitenizin açılma hızından kalitesine kadar birçok ayrıntıda sizi ön plana çıkartacaktır. Genel olarak performanslı çalışan bir web sitesi herkes tarafından en fazla tıklanma oranına sahip siteler olarak göze çarpıyor. Bu sitelerin görünmeyen kahramanı ise kurumsal hosting hizmeti almaları olduğudur. Seçimlerinizi kalite ve performans odaklı yaptığınız zaman kurumsal kimliğinizi internet hayatına yansıtabilir ve müşterilerinizin takdirini alırsınız” dedi.



Kurumsal hostingin avantajlarından bahseden Caner Çakı, kurumsal hosting hizmetinde SSD disk olması önemli bir etken olduğunu belirterek, “Rakiplerinizden 1 adım önde olmak için web sitenizin hızlı olması en önemli olgulardan biridir. Ziyaretçi sayfanıza giriş yaptığında sayfalar takılmamalı ve her sayfa saliseler içerisinde açılmalıdır. Şirketinizin kurumsal bir kimliğe sahip olması için web sitenizin devamlı kusur yaşamaması gerekir. Öncelikli destek web sitesi, sitenizdeki kesintiye uğrama ihtimalini önlemektedir. Firma tercihinizde ise destek sistemlerine dikkat etmeniz önemli bir etkendir. Öncelikli desteklerden bir diğeri ise site yavaşlığıdır. Kurumsal bir firmanın web sitesinin yavaş olması yazılımdan kaynaklanmıyor ise hosting paketinin detaylı incelenmesi gerekir. Kurumsal kimliğinizin sarsılmaması için web sitenizi 7 gün 24 saat yayın almasını sağlayabilecek ve destek konusunda yanınızda olacak firmaları tercih etmeniz önemlidir” dedi.

Caner Çakı, “Kurumsal Hosting hizmeti ile birlikte şirketler, büyük yatırımlar yapmadan, veri merkezinizin yönetimi için harcanan zaman ve personel ihtiyacı azalarak en iyi hizmeti alacaklar. Hosting hizmeti için gerekli veri merkezi odası, cihazlar, ısıtma ve soğutma sistemleri, güç tüketiminiz ortadan kalkar. Mevcut ölçekte verilen hizmetlerin daha güvenli ve ihtiyaca yönelik çözümler üretecek şekilde çalışması sağlanır” diye konuştu.

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