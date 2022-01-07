Kastamonu’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması neticesinde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Alatarla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada kazada H.A. isimli vatandaş yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan H.A., Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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