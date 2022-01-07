Barınak kapatıldı, hayvanlar sokağa salındı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde vatandaşlardan gelen başvurular neticesinde, belediye bünyesinde bulunan geçici hayvan barınağı kapatıldı. Barınakta bulunan hayvanlar ise sokağa salındı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde inşa edilen TOKİ konutları yanında bulunan Taşköprü Belediyesi bünyesindeki geçici hayvan barınağı, bölgede yaşayan vatandaşlardan gelen şikayetler neticesinde kapatıldı. Barınakta bulunan hayvanlar ise sokağa salındı. Belediyeden yapılan açıklamada ise geçici hayvan barınağının yerleşim alanında kalması ve TOKİ konutlarının teslim edilmesiyle TOKİ sakinlerinin Pulcular Mahallesi Muhtarlığı ile birlikte yazılı dilekçeleri sebebiyle kapatıldığı kaydedildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, “Barınakta bulunan sokak hayvanlarının bakımı ve beslemesi yapıldıktan sonra 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve buna bağlı yönetmelik gereği alındığı doğal ortamına bırakılmıştır. Daha modern ve hayvanseverlerin gelip rahatlıkla besleme yapabilecekleri gerekse vatandaşlarımızın memnun kalacakları bir doğal yaşam ortamı yapmak için hazine arazisinden yer tahsisi hususunda girişimde bulunduk. En kısa zamanda yeni ve modern doğal yaşam ortamını hizmete geçireceğiz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz yeni doğal yaşam ortamı faaliyete geçene kadar ilçemize köylerden veya çevre bölgelerden sokak hayvanı bırakmamaları. Gerek halkımızın huzuru ve sağlığı, gerekse yaşam hakkı olan sokak canlılarımızın sağlığı bizler için önemli” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.