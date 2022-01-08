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Aynı yöntemle bir ayda ikinci dolandırıcılık vakası "Oğlun katil oldu" dediler, 100 bin TL değerindeki altınlarını dolandırdılar

İHA

Aynı yöntemle bir ayda ikinci dolandırıcılık vakası "Oğlun katil oldu" dediler, 100 bin TL değerindeki altınlarını dolandırdılar

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yaşayan yaşlı kadına kendilerini savcı olarak tanıtan şahıslar, "Oğlun cinayet işledi" diyerek 100 bin TL değerindeki altınını dolandırdı. Olayın, ilçede aynı yöntemle yaşanan ikinci dolandırıcılık olayı olması ise dikkat çekti.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Aşağıkayı köyünde yaşayan 78 yaşındaki A.E.'yi telefonla arayarak kendilerini savcı olarak şahıslar, oğlunun cinayete karıştığını, gözaltına alındığını söyledi. Yaşlı kadını ağına düşüren şahıslar, "Oğlunun suçsuz olduğunu ispatlamak için biraz paraya ihtiyacımız var" diyerek yaşlı kadının 100 bin TL değerindeki altınlarını dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan kadının ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Kapıyı çalan kişiyi eve almış ve altınları teslim etmiş"
Olayla ilgili konuşan Aşağıkayı köyü Muhtarı Ersin Çoğalmış, ’’Aşağıkayı köyünde ikamet eden 78 yaşındaki annemiz A.E.’yi arayan dolandırıcılar, 'oğlun şu an emniyette ifade veriyor ve bir cinayet olayına karıştı. Oğlunun suçsuzluğunu ispatlamak için bir miktar paraya ihtiyacımız var' demişler. Yaşlı kadın parasının olmadığını, fakat evde bir miktar altın olduğunu söylemiş. Dolandırıcılar yaşlı teyzemize, 'telefonu kapatma biz şimdi köye birini gönderelim, altınları alsın. sonra tekrar oğlunla birlikte altınları geri göndereceğiz' demişler. Tabii bu sırada telefonun karşı tarafından sürekli telsiz sesleri geliyormuş. Korku içinde ne yapacağını şaşıran yaşlı teyze, telefonu kapatmayarak kapıyı çalan kişiyi eve almış ve altınları teslim etmiş. Daha sonra yaşlı kadın akrabalarını arayarak oğlunun cinayetten yakalandığını ve yardım etmelerini istemiş. Telefon ile görüştüğü yakını böyle bir olayın olmadığını, sakın kimseye bir şeyler vermemesini söylemesine rağmen iş işten geçmiş oldu. Dolandırıcılar aldıkları altınlarla olay yerinden kaçmışlar’’ dedi.

Aynı yöntemle iki aileyi dolandırdılar
Yaklaşık 1 ay önce, aynı ilçede yaşayan Muammer Kopan isimli yaşlı kadını da arayarak, 'kocan cinayet işledi' diyen şahıslar, Kopan ailesinin Hacca gitmek için biriktirdiği 100 bin TL değerindeki ziynet eşyasını dolandırmıştı.

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