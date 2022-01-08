Kastamonu’da yoğun sis: Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu’da yoğun sis: Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

İHA

Kastamonu’da yoğun sis: Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Kastamonu’da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sis sebebiyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Kastamonu’da etkili olan yoğun sis sebebiyle D765 karayolunda görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Etkili olan yoğun sis sebebiyle AnkaraKastamonu arasında ulaşımın sağlandığı karayolunda sürücüler, ilerlemekte güçlük çekiyor. Sıcaklıkların aniden düşmesi ile etkili olan sisin, yarın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aynı yöntemle bir ayda ikinci dolandırıcılık vakası "Oğlun katil oldu" dediler, 100 bin TL değerindeki altınlarını dolandırdılar
YEREL HABERLER Aynı yöntemle bir ayda ikinci dolandırıcılık ...
Boğularak öldürülen kedi deniz kenarına atıldı
YEREL HABERLER Boğularak öldürülen kedi deniz kenarına atıldı
Barınak kapatıldı, hayvanlar sokağa salındı
YEREL HABERLER Barınak kapatıldı, hayvanlar sokağa salındı
Kastamonu’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kastamonu’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Resmi Gazete'de yayımlanan karar bir ilçeyi sevince boğdu
YEREL HABERLER Resmi Gazete'de yayımlanan karar bir ilçeyi sevince ...
‘Hosting modeli' şirketlerin gözdesi haline geldi
YEREL HABERLER ‘Hosting modeli' şirketlerin gözdesi haline geldi
Aşılamada yüzde 81 oranını aşan Kastamonu’da vakalar yeniden artışa geçti Vatandaşlar: “Varyantların sonunun gelmeyeceğini düşünüyorum”
YEREL HABERLER Aşılamada yüzde 81 oranını aşan Kastamonu’da vakalar ...
Oğlunu öldüren şahsı 9 yıl sonra JASAT ekipleri yakaladı 2013 yılında oğlunu öldürdüğü iddiasıyla 17 yıl 6 ay hapis cezası alan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Oğlunu öldüren şahsı 9 yıl sonra JASAT ekipleri ...
Kastamonu'da jandarma dedektifleri 2021 yılında suçlulara göz açtırmadı
YEREL HABERLER Kastamonu'da jandarma dedektifleri 2021 yılında ...
Kastamonu'da 1 yılda 11 bin 751 kişiye “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi anlatıldı
YEREL HABERLER Kastamonu'da 1 yılda 11 bin 751 kişiye “En İyi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.