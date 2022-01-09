Kastamonu Belediyesinde görev değişiklikleri

Kastamonu Belediyesinde Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun imzasıyla görev değişiklikleri yapıldı.

Kastamonu Belediyesinde, bazı birimlerde görev değişikliğine gitti. Buna göre, Belediye Başkan Yardımcılığına AR GE ve Temizlik İşleri Müdür Vekili Resül Köprülü getirildi. Ayrıca diğer yapılan görev değişikliklerinde de ARGE Müdürlüğüne Ozan Özdil, Temizlik İşleri Müdürlüğüne Abdullah Bayraktar, Koordinasyon İşleri Müdürlüğüne Muhtarlık İşleri Müdürü Ahmet Uslu, Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne Metin Ekici, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne Yalçın Güzelaydın, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne Zabıta Müdürü Ahmet Üstün Göksoy, Zabıta Müdürlüğüne Gökhan Polat, danışman olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Melih Nural ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Adem Ünal görevlendirildi.

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