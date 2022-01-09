Başkan Vidinlioğlu’ndan pandemi uyarısı: “Kurallara uyalım”

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, pandeminin iki yıldır hayatlarında olduğuna dikkat çekerek maske, mesafe ve hijyen konusunda rehavete kapılmadan uyulması çağrısında bulundu.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Şoförler ve Otomobilciler Odasının genel kuruluna katıldı. Bir düğün salonunda gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Belediye Başkanı Vidinlioğlu, “Demokrasi güzel şey. Biz belediye olarak her dönem şoför esnafımızın yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. Hemen hemen Türkiye’nin büyük bölümünde uygulamaya konulan, kartlı sistemi hayata geçirdik. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Özellikle sizleri çok etkileyen bir süreç. Bütün girdileriniz bir miktar arttı. İnşallah önümüzdeki süreçte piyasa derli toplu hale gelecek ve rayına oturacak. Bu süreçte hepimizin yapması gereken fedakarlıklar var. Onun için bu noktada karşılıklı olarak hepimizin birbirini anlaması lazım. İnşallah bu süreçten hepimiz birlikte çıkacağız. Hem şoförlerimiz güçlü çıkacak, hem yönetenler güçlü çıkacak, hem de bizlerde vatandaşımızın yanında olarak üzerimize düşeni yapmış olacağız. Genel kurul hayırlı olsun” dedi.

Pandeminin kurallarına uyulması noktasında da çağrıda bulunan Başkan Vidinlioğlu, “İki yıldır pandemi hayatımızda, bu yüzden artık herkes alıştı. Ama lütfen birazcık daha dikkat edelim. Çünkü öyle görünüyor ki bu varyant daha hızlı bulaşıyor. Belki öldürücülüğü o kadar değil ama her varyant yeni bir varyantın geleceğinin elçisi oluyor. Durumun nereye gideceği belli değil. O yüzden bizler, birbirimizin sağlığından da sorumluyuz. Çünkü birisine bulaştırdığımız zaman onunda bir vebali var. Kimseye zarar vermemek adına maskeye, mesafeye, hijyene dikkat edelim. Bunlara dikkat ederek şu sıkıntılı süreci de bu şeklide geçirmeye gayret edelim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından genel kurul devam etti. Faaliyet ve denetim raporları okunarak oy birliğiyle ibraz edildi. Mevcut başkan Kastamonu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Metin Tiryakioğlu ile Kastamonu Taşıyıcılar Odası Başkanı Ahmet Sarıahmetoğlu’nun listelerinin yarıştığı seçimli genel kurul oy kullanma işlemiyle devam ediyor.

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