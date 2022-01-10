Uçurumda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 3 gün boyunca 40 metre yükseklikteki uçurumda mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından 4 kurtarıldı.

Olay, Tosya ilçesi İbni Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafriyat alanında yaklaşık 40 metrelik yükseklikteki uçurumun kenarında 3 gündür mahsur kalan kediyi kurtarmak için Tosya İtfaiyesi ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile mahsur kalan kedi kurtarıldı.

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