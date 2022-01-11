Başkent EDAŞ´tan İnceyazı Köyüne şebeke yenileme yatırımı



KASTAMONU (DHA) Başkent EDAŞ, 3 milyon liralık yatırım ile Kastamonu Bozkurt ilçesine bağlı İnceyazı köyündeki trafo sayısını beşe çıkararak şebeke yenilemesi gerçekleştirdi.Kastamonu´da kesintisiz elektrik için çalışmalarını aralıksız sürdüren Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (Başkent EDAŞ), 2021 yatırım projeleri kapsamında, başta elektrik hatlarının yer altına alınması olmak üzere, şebeke yenileme çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor.Başkent EDAŞ, yatırım projelendirmesi dâhilinde, Kastamonu iline yüz beş kilometre, Bozkurt ilçesine ise on kilometre uzaklıkta bulunan İnceyazı Köyünde iki adet olan trafo sayısını beşe çıkararak bölgedeki gerilim düşümü problemlerini giderdi. İnceyazı köyünün enerji aldığı Bozkurt Uluköy Kök-Darsu Kök enerji nakil hattının yüksek gerilim bağlantı noktalarının, yeni tesis edilen enerji nakil hattı üzerine taşınmasıyla tamamlanan projede; 282 demir direk, 10 kilometre de alçak gerilim ve orta gerilim şebeke tesisi ile kesintisiz ve kaliteli enerji temini sağlandı.Elektrik kesinti sayı süresini en aza indirmeyi hedefleyen Başkent EDAŞ, Kastamonu´da kesintisiz ve kaliteli enerji için 7/24 sürdürdüğü faaliyetleri ile bakım ve yatırım çalışmalarına devam edecek.DHA-Ekonomi Türkiye-Kastamonu / Bozkurt KASTAMONU (DHA)

2022-01-11 11:32:53



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