2 yıldır aranıyordu, polis kontrolünde yakalandı

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Kastamonu’da 2 yıldır "dolandırıcılık "suçundan aranan şahıs, polis kontrolü sırasında yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Y., Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetim sırasında yakalandı. Yaklaşık 2 yıldır arandığı tespit edilen V.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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